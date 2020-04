Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso parla a Il Corriere dello Sport dei suoi piani per il club viola e il futuro del calcio italiano. C'è spazio anche per parlare di Federico Chiesa, talento dei gigliati e obiettivo di mercato della Juventus: “Mi piacerebbe potesse ripartire a maggio, perché vorrebbe dire che l’emergenza è finita, ma non saprei, non credo. Nessuno può dire cosa succederà tra due settimane, un mese. Se poi si ammala un altro giocatore, cosa facciamo? L’importante è non compromettere anche la prossima stagione. Noi abbiamo parlato dei nostri tesserati contagiati, ma gli altri?”.



JUVE - "Ha dato il buon esempio, anche se non conosco i termini. Ma la Juve è una corporation, è quotata in Borsa. Non so se sia una linea da seguire, aspetto che la Lega esca con una proposta per tutti, finora non abbiamo fatto niente. Niente più colpi da 150 milioni? Lo penso anch’io. Non ci saranno, non dico per sempre, ma il ridimensionamento sarà uno degli effetti della crisi​".



CHIESA - "Non possiamo incontrarlo adesso perchè c'è il virus di mezzo, Avere un contratto nuovo è importante per noi e per lui."