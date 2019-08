Rocco Commisso, neo proprietario della Fiorentina, è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa, grande obiettivo di mercato della Juventus, ai microfoni di Football-Italia.net. Queste le sue dichiarazioni:



FATTURATO - "Vogliamo migliorare il fatturato. La Juventus ha un fatturato di 400 milioni di euro, la Fiorentina di 100. Questo dipende dal marchio, è un circolo vizioso: più soldi guadagni più investi, più investi più soldi guadagni".



STRUTTURE - "La crescita per la Juventus è arrivata con lo stadio, dobbiamo guardare anche noi a opzioni di questo genere. Abbiamo avuto degli incontri per migliorare tutte le infrastrutture. Ciò include il miglioramento degli uffici e anche del campo di allenamento. Vogliamo avere un centro sportivo nel quale la primavera, le giovanili e la squadra femminile si allenino insieme alla prima squadra. Dobbiamo investire per cambiare le strutture, solo così possiamo fare soldi per poter poi investire di nuovo. Ma per questo chiedo tempo".



CHIESA - "Fa assolutamente parte del nostro progetto, questa squadra ha bisogno di qualità e non di quantità".