Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è concesso per una lunga intervista a Sky Sport. Dello speciale, che andrà in onda oggi nel corso del pomeriggio, se ne è potuto scorgere un breve estratto, in cui il neo-presidente italoamericano ha parlato anche del futuro di Chiesa.



A FIRENZE - "Chiesa? Non sono venuto alla Fiorentina per fare soldi. Sono venuto qui per imparare, all'inizio, e poi provare a vincere qualcosa. Per farlo però, servono i giocatori forti. Se può rimanere? Sì, vogliamo provare a tenerlo a lungo, come il corso che voglio fare qui. Vediamo mese dopo mese.