Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, festeggia il primo anno alla guida della società viola. In conferenza stampa streaming ha detto:



CHIESA – “I ragazzi devono concentrarsi sulle prossime 12 partite, poi vedremo. Chiesa se vuole andare può andare, ma la Fiorentina dovrà avere la giusta valutazione. Castrovilli invece è una cosa diversa, ha esteso il contratto e vuole rimanere. Gaetano, non mi deludere, mi raccomando. Mi piacerebbe dare la 10 a Castrovilli, saremmo tutti felici di questa cosa”.



PRESIDENTI – “Abbiamo sempre chiesto che il rispetto e le regole siano uguali per tutti, non voglio essere meglio degli altri, ma nemmeno secondo a nessuno. Io sono l’unico presidente che in un anno ha speso 300 milioni, e ho speso solo soldi miei, gli Agnelli non hanno più di 35% della Juventus, Suning ha un gruppo intero che controlla l’Inter, il Milan ha soldi non solo di Elliott. Se facciamo lo stadio, superiamo i 600 milioni di investimento, nessuno ha mai investito quanto me dai Medici fino ad oggi”.