Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista sulle colonne di ViolaNation.com, soffermandosi sul mercato: “Potremmo perdere un giocatore come Chiesa, ancora dobbiamo conoscere la sua volontà, non sappiamo se vorrà rimanere o andarsene. Se vuole lasciare la Fiorentina ci aspettiamo che ci faccia guadagnare, ma potrebbero arrivare altri giocatori. Entro la fine del 2021 ci aspettiamo di poter utilizzare il nuovo centro sportivo”.



SULLA JUVE – “Quella partita ci è costata un sacco di multe. Nel corso della stagione ci sono stati diversi episodi che sono stati negativi per noi. Sul primo rigore niente da obiettare, il secondo però non c’era assolutamente. La Juve è un top club, che non ha bisogno di aiuti per vincere le partite. Non pretendiamo di essere trattati meglio degli altri, ma neanche peggio. Ho fatto la mia parte difendendo i colori della Fiorentina”.