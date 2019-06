Il neo presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa da Firenze. Tra i temi toccati anche quello relativo al futuro di Federico Chiesa: "Mi è stato assicurato - ha detto Commisso - che Chiesa non ha nessun accordo per lasciare la Fiorentina. Non voglio che lui sia visto come il mio Baggio e farò il possibile perché possa restare qua con noi". Secondo Sky Sport, l'esterno viola ha un accordo da cinque milioni di euro a stagione con la Juve per i prossimi cinque anni.