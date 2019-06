"Quello che so è che Chiesa ha un contratto di tre anni e per ora resterà qui. Ho scoperto quello che c'era scritto sui giornali. Quando abbiamo fatto il contratto ho capito che Chiesa è di proprietà della Fiorentina", parole e musica di Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina. Il tycoon italoamericano ha parlato così del suo gioiellino, che resta molto vicino alla Juventus: il classe '97 ha infatti un accordo molto importante con i bianconeri, un quinquennale da 5 milioni di euro all'anno. Basterà a forzare la mano dei viola? Chissà. Intanto Commisso rimanda ogni appuntamento di mercato: prima vuole capire come muoversi con questa squadra.