"Chiesa rimane alla Fiorentina per almeno un altro anno a meno che non ci sia qualche clausola contrattuale o altro di cui non sono a conoscenza. Non credo che ci sia. Mi aspetto di avere in America sia Chiesa, che Milenkovic, che Pezzella". Parole e musica di Rocco Commisso, patron italo americano della Viola, che continua nella sua lotta sull'esterno classe 1997. Non ne vuole fare il suo Baggio, e dalle parole vuole passare ai fatti. Chiesa, intanto, incassa e aspetta di vedere la dirigenza negli Stati Uniti: già, ma quando ci sarà quest'attesissimo (soprattutto dalla Juve) faccia a faccia tra giocatore e Commisso? Esattamente il 16 luglio, ossia tra una settimana. Federico raggiungerà gli States e chiarirà di volere solo i bianconeri.