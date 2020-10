Rocco Commisso, a margine della presentazione ufficiale del nuovo centro sportivo viola, ha parlato anche dell'addio di Chiesa dalla Fiorentina: "Vero, siamo rimasti male dal suo addio. A Chicago, l'anno scorso, la prima cosa che ho fatto è stata aspettare Chiesa davanti al bus: vi dico solo che ancora non l'ho sentito, pensate voi. Non penso di meritarmelo".



Commisso ha poi parlato del nuovo centro, citando nuovamente la Juventus: "Quando abbiamo preso la decisione di costruire il centro a Bagno a Ripoli, lavoravamo su Campo di Marte e la Mercafir e Campi non era nemmeno preso in considerazione. Indipendentemente dallo stadio, che non è detto che si farà, perché come ho detto l’altro giorno c’è il 33% che si punti sul Franchi, il 33% che si vada a Campi e il 33% che non si faccia, noi saremo contenti lo stesso di questa sistemazione a Bagno a Ripoli. La sede centrale della Mediacom, dove ogni giorno ci lavorano 400 persone, è costato la metà di questo centro. Quanto spendiamo qui è poco più della metà dello Juventus Stadium".