3









Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Rai Radio 1 tornando anche sull'affare Chiesa, chiuso l'ultimo giorno dello scorso mercato con la Juventus: "Ci ho già scherzato su, un povero migrante calabrese ha dovuto finanziare gli Agnelli. Era buono per la Fiorentina, adesso sta facendo bene alla Juventus: i giocatori sono piccole imprese”.



MERCATO - "Sì, soddisfatto con tutti, le critiche le faccio in privato. Come mercato, io credo che abbiamo finito, se ci saranno sorprese il primo ad essere stupito sarò io. Ho preso la Fiorentina e l’ho portata dal sedicesimo al decimo posto, nessuno ha fatto meglio al primo anno. Quest’anno è cominciato male, ma anche in questa stagione abbiamo fatto un balzo in avanti di sei posizioni nelle ultime dieci partite". KOKORIN - "Fino ad oggi l’ho visto solo nei video, ma mi fido di Pradè. Su Vlahovic fino a un mese e mezzo fa parlavano tutti di mandarlo in Serie B, Prandelli è arrivato, lo ha fatto giocare e adesso tutti lo vogliono, ma io non lo do a nessuno".