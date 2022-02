Nonostante la vittoria in extremis contro l’Atalanta, e il conseguente passaggio in semifinale di Coppa Italia, la serata di festa della Fiorentina è stata macchiata dagli spiacevoli cori discriminatori intonati a più riprese durante la partita pubblico di Bergamo all’indirizzo del numero 1 viola Pietro Terracciano: la colpa sarebbe attribuibile alle sue origini campane. Questa volta però ad intervenire in difesa del portiere viola è Rocco Commisso che tempestivamente ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà verso il giocatore. Quest’oggi il presidente, dopo essersi complimentato con Vincenzo Italiano già nella serata di ieri, ha chiamato personalmente Terracciano esprimendogli tutto il suo orgoglio di essere terrone come lui. Lo rivela Calciomercato.com.