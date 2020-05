Il futuro di Federico Chiesa? Il rapporto con lui e la sua famiglia è buonissimo, finiamo questa stagione e dopo si vedrà. Castrovilli? Mi fa commuovere. Voglio bene a tutti i ragazzi, non li ho mai criticati". Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato così di due giocatori nel mirino della Juventus. Per entrambi c'è grande concorrenza, ma dopo il muro iniziale che la dirigenza viola aveva alzato alle richieste per Chiesa, ora il presidente sembra aver aperto a un possibile addio dell'attaccante classe '97.