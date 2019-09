A Sky Sport, il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato della prossima sfida della sua Viola contro la Juventus: "E' la società modello: nel giro di pochi anni il valore della società è incredibilmente aumentato. Con lo stadio sono arrivato in alto e il loro brand si è internazionalizzato. Obiettivi stagionali? Non dico cosa mi aspetto, ma solo che se ripetiamo la scorsa stagione è un fallimento. Sicuramente voglio fare meglio, ma l’obiettivo lo tengo per me. Scudetto a Firenze? Speriamo che si possa raggiungere prima che muoia. Ho chiesto tempo, non posso dire di voler vincere il campionato se non ci sono i giocatori per farlo. E’ un processo più lungo".