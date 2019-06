Federico Chiesa resta tra i grandi obiettivi di mercato della Juventus in vista del prossimo mercato estivo. Il gioiello classe '97, però, è stato blindato dalla Fiorentina, in particolare dopo l'arrivo del nuovo proprietario, Rocco Commisso. Proprio il patron sta pensando a un ritorno al passato per Chiesa a livello del ruolo sul campo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Commisso preferisce Chiesa da esterno di centrocampo piuttosto che in attacco, come si era visto nelle ultime partite dei viola in stagione. Vincenzo Montella è avvisato.