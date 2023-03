Il presidente della Fiorentina Roccoha parlato ai ragazzi della facoltà di economia dell'università di Firenze. Queste le sue parole riportate da Firenzeviola.it.Alla Fiorentina non posso fare debito, in America è più semplice, in Italia no. Nel calcio i soldi vanno via da un giorno ad un altro con i risultati sportivi. Vi sono quelli che criticano, i tifosi e i giornalisti. Non è giusto questo, soprattutto quando dicono bugie. Senza alti ricavi un anno ti può andare bene, ma chi ha vinto in Europa erano grandi squadre. Solo il Leicester ha vinto qualcosa, togliendo le solite. Lo stesso. Tutte hanno molti ricavi, tranne il Leicester, che è l'unico caso. Tutti lo devono sapere, senza i ricavi non si va da nessuna parte. È necessario fare lo stadio, ma qui c'è troppa burocrazia, a partire dalla sovrintendenza"."Voleva andare alla Juve. Ci hanno criticato in tanti e. Al di fuori di Inter e Napoli, la Fiorentina è alla pari di Juventus, Milan e altre, ma nessuno lo ha scritto. Cabral e Jovic li abbiamo pagati 15 milioni e 0 euro e ci hanno fatto già 20 gol nelle tre competizioni in cui giochiamo.