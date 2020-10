2









Nuova frecciatina del presidente della Fiorentina Rocco Commisso nei confronti di Federico Chiesa, mister 60 milioni che qualche settimana fa è passato dai viola alla Juventus tra le critiche dei tifosi. Ai microfoni de La Nazione Commisso attacca: "L'ho trattato come un figlio, ma lui nei miei confronti, in quelli della mia famiglia e di tutti i lavoratori non ha fatto la cosa giusta. E' un ragazzo, ma in America c'è un detto: 'Anche se vai via, non rompere mai i ponti'. Questo mi hanno insegnato 50 anni fa, è l'unico modo se si vuole diventare leader".