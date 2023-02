Rocco, patron della, torna ad attaccare la. Lo fa stavolta a Mediaset, dopo il passaggio dei viola in semifinale di Coppa Italia dopo la partita vinta contro il Torino. Ecco le sue parole."C'è un calcio malato in Italia, ci sono squadre che vanno in campo non in regola con i finanziamenti e si è visto quanto è successo con la Juventus"."Ci danno dei mafiosi, ma i veri mafiosi sono quelli che fanno imbrogli".