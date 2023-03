Intervenuto questa mattina a un incontro con gli studenti presso l'Università di Firenze, il patron dellaRoccoè tornato a lanciare alcuni attacchi neanche troppo velati: "Tutti si aspettavano che questo ricco Rocco veniva qui e comprava tutto con la sua ricchezza, ma non è così, perché pur volendo non si può fare", le sue parole riportate da Violanews. "Ci sono di mezzo cose come il fair play finanziario, leggi europee da seguire... Non solo qui in Italia, ma, forse all'estero anche di più. Fino ad oggi i debiti li ho portati in America e qui in Italia ho portato il cash".