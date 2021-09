Rocco Commisso, andando a leggere tra le righe, è stato chiaro: Dusan Vlahovic è un grande patrimonio per la Fiorentina, ma nessuno può garantirne la permanenza in viola per molti anni. E tra i club fortemente interessati al centravanti serbo di 21 anni, uno dei giovani più forti, se non il più forte, della Serie A, c'è anche la Juventus.

IL CONTRATTO - Vlahovic è in scadenza nel 2023 e nelle trattative per il rinnovo lui e la Fiorentina si stanno accordando per l'inserimento di una clausola rescissoria, che potrebbe pure essere più vicina ai 100 milioni che ai 50 (ad oggi si parla di 80). La Juve osserva, pensando anche a eventuali contropartite per lanciare l'assalto, l'anno prossimo, a un attaccante dalle prospettive gigantesche.