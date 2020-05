Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così di Federico Chiesa a Radio Bruno Toscana: “Prima di Natale ci siamo incontrati con il padre di Chiesa, abbiamo un bellissimo rapporto. Se vuole andare, basta che porti la cifra giusta, ma ci sono possibilità che resti a Firenze. La situazione economica è cambiata per tutti club, quindi anche la sua valutazione è cambiata. Per ora lasciamo stare Chiesa, non voglio che esca qualcosa di negativo perché è un bravo ragazzo con alle spalle una bella famiglia. Juventus? Credo che valga come un altro club. Se vorrà andare devo accontentare il giocatore e fare la cosa migliore per la mia azienda. Non c’è solo la Juve su di lui ma anche altri club esteri. La proposta di rinnovo è una fake news. ​Non è vero che gli abbiamo già offerto tanti soldi per il contratto nuovo. E non credo sia giusto parlare solo di Federico, ci sono tantissimi giocatori nella Fiorentina e dobbiamo parlare di tutti”.