Rocco Commisso nei giorni scorsi ha aperto alla cessione di, e la Juventus è uno dei club in prima fila per il classe '97 della Fiorentina. Il presidente viola ha fissato un prezzo minimo di 70 milioni di euro per far partire il giocatore: l'idea della Juve è quella di inserire alcune contropartite nella trattativa per abbassare la parte cash; da Rugani a Pellegrini, passando per Romero. Sul giocatore ci sono anche Bayern Monaco e Inter.