Federico Chiesa dimostra ogni volta che è in grado di fare la differenza, e contro il Torino va a caccia dell’ottavo sigillo in campionato che significherebbe record personale. Come scrive il Corriere dello Sport, in questo finale di stagione il n° 25 può tornare a volare e contemporaneamente la Fiorentina pensare al suo futuro. Il giocatore non ha fretta perché ha il contratto in scadenza nel 2022, ma se ci sarà l’offerta giusta da parte di qualche club, italiano o straniero, Commisso quest’anno sarà disposto a lasciarlo partire. Orecchie dritte da parte della Juventus, che segue Chiesa da più di un anno e l'estate scorsa aveva trovato anche l'accordo col giocatore prima che il presidente viola bloccò tutto.