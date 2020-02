La rabbia di Commisso contro la Juve ha avuto grandissima risonanza, ma ora è il Milan a lamentarsi. Cristiano Ruiu, giornalista e tifoso rossonero, su calciomercato.com ha scritto: "Non possiamo non notare che stavolta l’arbitro Calvarese ha pesantemente condizionato la partita. Su tutti due macro episodi: il rigore per fallo inesistente di Romagnoli ma soprattutto l’inconcepibile annullamento del gol di Ibra. Cosa ha visto? Ibra sfiora la palla con il braccio attaccato al corpo perchè lo spinge il difensore viola. Come si può annullare un gol così, soprattutto dopo averlo rivisto al Var? Quello stesso Var che invece non viene minimamente utilizzato per valutare il rigore del pareggio viola. È triste a dirsi, ma le piazzate di Commisso hanno fatto effetto. Un governo del calcio minimamente credibile avrebbe pesantemente sanzionato il presidente gigliato dopo le dichiarazioni al vetriolo post Juve gravemente lesive nei confronti della classe arbitrale. E invece, non solo i vertici federali hanno fatto spallucce, ma da parte dei direttori di gara si è instaurata una sorta di sudditanza psicologica nei confronti della Fiorentina. Pazzesco. E ancora più incredibile è che il peso societario di una new entry del nostro calcio come Commisso sia più politicamente rilevante rispetto ai dirigenti del nostro bistrattato Milan".