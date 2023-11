Fiorentina-Juve è sempre una partita sentita nell'ambiente viola ma in particolare quest'anno gli animi si sono accesi nei giorni precedenti alla sfida. Prima l'incitamento dei tifosi ai giocatori durante l'allenamento, poi il botta e risposta tra Tuttosport e il presidente del club toscano, Rocco Commisso, molto duro sulla situazione economica della Juve. Non è certo la prima volta che il numero uno della Fiorentina usa toni di questo tipo nei confronti del club bianconero. In gallery la reazione dei tifosi della Juve alle ultime dichiarazioni.