Rocco Commisso ha parlato anche ai microfoni Sky Sport, dopo essersi sfuriato a DAZN . Ecco il suo sfogo: "Io credo che la Juventus, con 350 milioni di ingaggi per i giocatori, non ha bisogno dell'aiuto degli arbitri. Lascia che la partita si vince e si perde sul campo, non grazie ai regali arbitrali. Il calcio italiano non ne ha bisogno, è visto in tutto il mondo, quando vedono queste porcherie tutto il mondo si disgusta, come mi sono disgustato io. Io non ho mai parlato in questi sette mesi, se mi fanno una multa che me la facciano. Questa volta, a differenza che con il Genoa, è andato a rivederlo e ha confermato.. Il primo ci poteva stare, il secondo non è rigore. Io non ho mai parlato degli arbitri. Ora sono scoppiato. Qualcosa di oscuro verso la Fiorentina? Questo ragionamento lo fate voi, io sono qui da sette mesi. Ci sono stati altri incidenti, non solo contro la Juve, ma anche contro il Genoa e con l'Inter. I miei ragazzi sono tutti scoraggiati, non si può andare avanti così, dove in Italia le partite sono decise dagli arbitri., non su queste cose che fanno gli arbitri. Oggi la partita è stata decisa dagli arbitri".