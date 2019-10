Incontrarsi a New York. Ma non per caso. E' il Columbus Day e il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha incontrato John Elkann tra le strade della Grande Mela, proprio nel giorno in cui si celebra l'orgoglio italiano. "I miei figli vogliono sapere: come mai uno juventino ha comprato la Fiorentina?", chiede il rampollo di casa Agnelli. Subito Commisso prende a scherzare: "Voi non mi volete alla Juve!". Quindi aggiunge: "No, dai. Lasciamo stare, sono contento con la Fiorentina, anzi vogliamo emularvi perché avete fatto un grande lavoro. Ma vincete sempre e questo non va bene per noi...". Tra sorrisi e pacche sulla spalla, un incontro al di là dell'Oceano che profuma di Serie A.