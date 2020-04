Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha parlato in conferenza stampa.



MASCHERINE - "Una mascherina chirurgica non può essere rivenduta ad un prezzo 10 volte maggiore del costo, questo non è libertà di mercato ma una speculazione due volte insopportabile, perché non si specula sui bisogni degli altri e perché non si specula sulla vita degli altri".



MANCA TANTO - ​"Il numero di uomini e donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere. Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane. Torno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria. Attenti a illusioni ottiche, pericolosi miraggi, non siamo a pochi passi dall'uscita dell'emergenza, da un'ipotetica ora X che ci riporterà alla situazione di prima, nessun liberi tutti per ritornare alle vecchie abitudini".



NESSUN LIBERA TUTTI - "​La realtà è più forte di ogni algoritmo: 16,523 vite sono state spezzate dal contagio. Attenzione al miraggio di fine emergenza, è sbagliato pensare al "liberi tutti". Dobbiamo tenere aperti tutti e due gli occhi. Le misure severe cominciano a dare frutti ma bisogna perseverare con i sacrifici fatti. A Pasqua bisogna proseguire con le misure di distanziamento"