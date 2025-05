Siate orgogliosi di questa Juventus: di più non può fare. I colpevoli non sono in campo

Redazione Calciomercato

Eppure, c'è da essere orgogliosi. Suona male, strano, dopo due pareggi nelle gare più importanti e una classifica che è come laJuventus:. Eppure sì, eppure c'è da essere quasi più fieri. Perché la vittoria è sfuggita per un dettaglio in oltre mezz'ora a battagliare, a tenere duro, a lanciare la palla avanti, a provare a tenere palla con l'ingenuità di chi non sa farlo. C'è da starci col cuore, con questa squadra.

In un mare di bicchieri riempiti per metà vuoti, la scelta oggi più coraggiosa è di guardarlo mezzo pieno.Però alzi la mano chi non ha pensato, neanche per un istante, che la partita potesse finire lì, sul gesto sconsiderato - ma quanto cattivo? - di Pierre. Ha commesso un'ingenuità, come Yildiz. E come Yildiz sarà perdonato.Si è inceppato tutto alla fine, nonostante qualche avvisaglia avuta, tra il palo di Dia e le mani di Di Gregorio, con quel fuorigioco di centimetri che ha coperto un'uscita disastrosa di Savona e l'incertezza dello stesso portiere.Questa squadra è fragile e insicura, non ha mai avuto il polso di sé e di quanto potesse dare. E' stata costruita male ed è arrivata all'appuntamento più delicato senza cambi.Tudor sta mettendo tutto, almeno dal punto di vista caratteriale. La risposta della squadra, a prescindere dal pari, è arrivata e almeno conforta un atteggiamento totale, che lenisce il dispiacere e indica una traccia di futuro. Ma se la dirigenza cercava qualcosa di più corposo per influenzare le decisioni da prendere (o già prese?),Fortissima simbologia di questa stagione macchiata così tanto dagli episodi perché eterno saliscendi, dalla grande attesa all'enorme illusione, dalle forti promesse e tutte inevitabilmente spezzate.La Juventus è destinata a crescere: non è un augurio, non è solo l'ambizione, ma è proprio un dato di fatto. Da una delusione così cocente non si può non farlo. Da uno schiaffo così forte non si può non reagire. Il bicchiere è mezzo pieno, sì. Pure se vi sembra totalmente rovesciato, praticamente vuoto, e chissà quanto costoso da riempire.