Quante cose da chiedersi ancora dopo Juve-Empoli. Su tutte: da qui si potrà davvero ripartire?

Redazione Calciomercato

Poi magari sarà servita, eh. Magari avrà dato quella scossa di cui aveva bisogno questa squadra spaesata e poi attenta, impaurita e poi coraggiosa, assaltata e poi assaltatrice.La sola, grande differenza rispetto a qualche settimana fa, è che la Juve aveva una panchina da cui attingere. La fortuna ha voluto che i bianconeri avessero la forza di rimontare prima, però la differenza si è sentita subito, anche nel dare più fiducia al gruppo, consapevole sin dall'inizio della ripresa di poter riprendere il filo spezzato nel primo tempo.

Sembra una banalità e speriamo che non lo sia: ma questa partita deve essere il punto di ripartenza, quel momento in cui, guardandosi indietro,, e abbiamo capito i mille perché che ci chiedevamo. Poi c'è il tema Vlahovic: il gol è la grande distinzione tra un atto egoistico e un grande bomber. Sarà utile, e non poco. Il tema è capire se gli basterà essere questo e non il centro dell'attenzione.Quante cose,. Quanta voglia, poi, di sciogliere i nodi. Forse siamo solo all'inizio di mille cose. E forse è stato sempre questo il problema.