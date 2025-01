Lo so, lo so: è difficile guardare il bicchiere mezzo pieno. Perché è l'ennesimo pareggio e perché il distacco in classifica inizia a essere abnorme, molto più di quello che si poteva anche solo immaginare in un'ipotesi funesta. Però sforzatevi, però facciamolo.Che ci può stare in un contesto di pressione, che non dovrebbe mai esistere in una squadra con la rabbia che deriva dall'ossessione della vittoria.Ha fatto bene,. Ad avere voglia di rivedere una Juve così. Ad aver scelto quegli uomini lì.E fa bene a insistere, con una squadra tatticamente modificata, e adesso alle prese con la prova più complicata: dover reggere il peso dell'obbligo del risultato senza avere l'esperienza giusta, senza averne i mezzi. Solo potendo contare sulla qualità dei suoi ragazzi.cresce a vista d'occhio.Emblematici quei due contropiedi sbagliati. C'è tanto di bello e altrettanto di brutto. C'è un messaggio, però, alla base che si fa quasi motto: da qui si può ripartire. Pure davanti all'ennesimo stop, alla classifica che si muove a rilento, alla Juventus che rispecchia esattamente i risultati ottenuti: a volte è sulla luna, a volte è fin troppo sulla terra.Non si può essere soddisfatti, ma si può essere comunque orgogliosi di una prova così. Pure se non si è vinto, si può dire - e scrivere - che questa Juventus sia piaciuta. Per il resto, si tornerà a battagliare, a far di calcoli, a sperare in passi falsi e giusti.