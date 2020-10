Alcuni passi della telecronaca di Sky Sport di Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2 di stasera non sono andati molto giù ai tifosi della Juventus che hanno assistito al match. In particolare vengono contestati a Fabio Caressa e Beppe Bergomi (ma soprattutto a Caressa) un'eccessiva parzialità in favore dei nerazzurri. Innanzitutto per i continui dubbi insinuati sul gol del momentaneo vantaggio della formazione tedesca segnato da Hofmann, e poi per l'enfasi "da Italia ai Mondiali" prima della punizione finale calciata di poco a lato da Kolarov.

Qua sotto in gallery alcuni tweet