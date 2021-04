2









Il nuovo Comitato Esecutivo della UEFA è ni corso a Montreux, in Svizzera. Dopo il fallimento della Superlega, il presidente Aleksander Ceferin e i suoi i sono riuniti per discutere di molti temi: dalle città degli Europei di calcio, al progetto di Perez e Agnelli.



12.20 PERICOLO GIUDIZIO ETICO - Il presidente Ceferin ha escluso sanzioni per i 12 club ribelli ma l’Uefa potrebbe ricorrere a un giudizio etico



11.50 CONFERMATA MONACO - Monaco confermata dal Comitato Esecutivo UEFA, sarà città di riferimento della Germania.



11.40 NIENTE BILBAO - Niente Bilbao agli Europei, c'è Siviglia: l'annuncio arriva dall’account di Zibi Boniek, vicepresidente e componente del Comitato Esecutivo della UEFA.



11.20 NIENTE MANCHESTER PER GLI EUROPEI - Dublino rinuncerà in via definitiva alle sue gare per gli Europei, sarà San Pietroburgo a vedere raddoppiate le partite in programma. Niente Manchester, punita proprio per la questione Superlega.



11.10 NIENTE SANZIONE PER I RIBELLI - Niente sanzioni esemplari nei confronti dei 12 club ribelli, come chiesto a gran voce dagli altri club: improbabile l'esclusione del Real Madrid dalle semifinali di Champions, gli spagnoli e la Juve non rischiano la partecipazione alla prossima edizione della manifestazione.