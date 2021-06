l'11 giugno 1994 cominciava il ciclo di Marcello Lippi alla Juventus. In questa data, il tecnico toscano arrivava in bianconero, per sostituire Trapattoni, dopo una breve esperienza al Napoli. A Torino ha vinto 5 scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa UEFA. Un palmares ricco per uno degli allenatori più amati dal popolo bianconero.