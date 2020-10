La Juve Under 23 è caduta per la prima volta in questo campionato, battuta dalla Pro Vercelli, ora capolista. La rete decisiva è stata segnata da Gianmario Comi, attaccante di categoria che per molti anni ha giocato anche in Serie B. Figlio di Antonio, ex calciatore del Torino che lavora tutt'oggi in granata, è un tifoso del Toro e dopo il gol alla Juve ha deciso di esultare come un ex attaccante granata: Marco Ferrante. Mimando le corna del toro. Dopo Ferrante anche Maresca, in gol con la maglia della Juve, fece lo stesso, replicando a quel gesto. Ora tocca a Comi, che però ha rifilato il suo gesto ai giovani bianconeri. Non proprio la stessa cosa...