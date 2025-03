Com'era entrato Igor Tudor nello spogliatoio dell'Udinese? Il retroscena

Paolo Bruno



Tudor in spogliatoio, il retroscena

Igor Tudor era subentrato a stagione in corso alla guida dell'Udinese. L'ex attaccante dei friulani Stefano Okaka ha rilasciato un'intervista a IlBianconero ( qui l'integrale). Queste le sue parole:“È entrato in punta di piedi, tranquillo. Per i primi 10 giorni ha osservato tutta la squadra e i nostri allenamenti. Inizialmente guardava tanto e parlava poco. Dopo questo periodo ha iniziato a fare le sue valutazioni e in allenamento ha iniziato ad alzare il livello di intensità e lotta. Ci spronava molto. È lo specchio di ciò che era da giocatore: ci tiene molto, è un guerriero, esigente ed è competitivo”.