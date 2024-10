Comenencia convocato per Juventus-Lazio?

. È lui, come scrive anche l'edizione odierna di Tuttosport, l'ultimo nome dellaa cui Thiago Motta potrebbe decidere di regalare una convocazione in Prima squadra in vista del match contro la, per il quale lapotrebbe trovarsi in emergenza sulle fasce tra infortuni e la discussa squalifica di Francisco Conceicao. L'esterno destro classe 2004 è approdato a Torino nell'estate 2023 dal PSV Eindhoven, per circa 450mila euro; nei mesi scorsi è stato cercato da Genk e Union Saint-Gilloise in Belgio, ma alla fine è rimasto in bianconero collezionando otto presenze (e un assist) nell'avvio finora stentato della formazione di Paolo Montero in Serie C.Al momento Comenencia è impegnato con la Nazionale diche giocherà in Concacaf Nations League domani sera e lunedì, ma per lui saranno giorni di attesa per una chiamata in Prima squadra, il grande obiettivo per cui lavora da più di un anno. Qualora arrivasse, la convocazione sarebbe innanzitutto uno stimolo in più per lui, per accelerare un processo di maturazione non ancora del tutto completato in Next Gen. Thiago Motta lo osserverà.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui