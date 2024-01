Kenan Yildiz dopo i gol in Coppa Italia non è riuscito a replicare in campionato contro il Sassuolo. La sua prestazione comunque ha convinto i giornali oltre a Massimiliano Allegri. Per la Gazzetta dello Sport, "è una spina nel fianco destro del Sassuolo: s’infila come un coltello nel burro, costringendo gli avversari al fallo. Non segna, ma salta sempre l’uomo e scatta creando il panico". Il classe 2005 prende 7 in pagella; ennesima prova positiva delle ultime settimane.