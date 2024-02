Lasi appresta a scendere in campo contro l'Hellas Verona domani alle 18. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) parlando delle condizioni dei due arrivati nel mercato di gennaio: Tiagoe Charly. Queste le sue parole:"Che idea si è fatto di Alcaraz? Ragazzo bravo, sta crescendo, ha la capacità di apprendimento molto veloce. Normale, è da due settimane. Lunedì con l'Udinese non l'ho fatto entrare, c'era bisogno di altri in campo e sono contento di quanto sta facendo. Djalò viene da un infortunio, ha ripreso a lavorare bene con la squadra. Sta crescendo Magari avrà una possibilità di rendersi utile da qui alla fine della stagione".