La sessione estiva di calciomercato conclusasi ad inizio settembre ha visto laassoluta protagonista sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita. Sono stati diversi, infatti, i giocatori che sono stati letteralmente tagliati dal progetto tecnico di: da, passando per. Senza dimenticare che anche i variClicca sulla gallery in alto per scorprie come stanno andando gli ex Juve nelle loro nuove squadre