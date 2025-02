Come sta Zeman: le condizioni e l'ultimo bollettino

AFP/Getty Images

Il parere dei medici: "Comprende, ma ha difficoltà a parlare"



Attesa per i prossimi aggiornamenti

Zdenek Zeman, storico allenatore del calcio italiano, resta ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l’ischemia cerebrale che lo ha colpito ieri. Il 77enne tecnico boemo, ex guida di squadre come Foggia, Lazio, Roma, Napoli, Lecce, Cagliari e Pescara, si trova nel reparto di terapia intensiva neurologica della stessa struttura dove è in cura Papa Francesco.Secondo l’ultimo bollettino medico, le condizioni di Zeman sono stabili. Il tecnico ha trascorso una notte tranquilla ed è vigile e collaborante con i medici, anche se presenta ancora significative difficoltà nel linguaggio. Pur non avendo gravi deficit motori, fatica ad articolare le parole, sintomo che potrebbe richiedere un lungo percorso di riabilitazione.A fornire ulteriori dettagli sul quadro clinico di Zeman è stato il professor Alessandro Olivi, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia del Gemelli. "L’ho visto, fatica a parlare ma comprende la situazione – ha spiegato Olivi –. Non appare particolarmente abbattuto, anche se è consapevole della sua condizione. Annuendo con il capo, collabora con i sanitari e risponde ai segnali esterni. Non sappiamo se tornerà a parlare normalmente, dipenderà da quanto tempo il tessuto cerebrale è rimasto in sofferenza".Il tecnico boemo ha anche qualche difficoltà nei movimenti del lato destro del corpo, un aspetto che verrà monitorato nelle prossime ore. I medici procederanno con ulteriori accertamenti per valutare il decorso della patologia e stabilire il percorso terapeutico più adatto per favorire il recupero.L’ischemia cerebrale che ha colpito Zeman non è la prima della sua vita: già nell’ottobre scorso il tecnico era stato vittima di un episodio simile. L’auspicio è che anche questa volta possa superare la fase critica e affrontare la riabilitazione con la determinazione che ha sempre contraddistinto la sua carriera. Nei prossimi giorni si attendono nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.