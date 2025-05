AFP via Getty Images

Come sta vivendo questi giorni Yildiz? La rivelazione

2 ore fa



Kenan Yildiz non sarà della gara domani sera allo stadio Dall'Ara che vedrà la Juventus di Igor Tudor contro il Bologna. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico croato della Juventus ha parlato dei giorni di Kenan. Le sue parole:



SETTIMANA YILDIZ - "Domani non si festeggia il compleanno di nessuno, c'è la partita. Il compleanno di Yildiz non c'entra niente. Ha vissuto una settimana di grande lavoro, viene a vedere la gara, ci tiene".