Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe già morto. E' quanto sostiene all'Adnkronos il professor Francesco Sisci, professore di politica internazionale all'Università di Pechino: "Che io sappia è già morto - le sue parole -. Annuncio ufficiale? Nessuno lo sa, potrebbero volerci giorni, ma anche mesi". Se la notizia fosse confermata dovrà essere nominato un successore del leader coreano. "La sorella, Kim Yo Jong, è la candidata principale, ma è molto giovane ed è donna".



SMENTITE - Intanto, in Corea del Sud due fonti autorevoli smentiscono: Kim si troverebbe in convalescenza dopo un'operazione chirurgica. In Italia, l'ex senatore Antonio Razzi, ha confidato via Instagram a un suo follower lo stato di salute di Jong-un: "Sta benissimo".