Il Napoli dopo la sconfitta contro l'Inter è chiamato a rispondere contro la Juve all'Allianz Stadium. C'è un aspetto in particolare che preoccupa Walter Mazzarri in vista della gara con i bianconeri. Vale a dire la difesa, considerando che la squadra ha concesso già 17 gol, più di una a partita. Un rendimento che la pone al decimo posto per solidità difensiva. Si spiega anche e soprattutto così il ritardo in classifica del Napoli rispetto ad Inter e Juve. I bianconeri ad esempio, hanno subito solo 8 gol.