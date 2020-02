Come racconta il Corriere dello Sport, il Lione nell'ultima giornata di Ligue1 ha dato segnali di ripresa: è tornata a vincere in campionato dopo quattro partite, e alla missione Juve arriva con un mezzo sorriso in più. E le scelte? Sicuramente giocherà Dembelé, ormai a quota 14 gol e a segno pure contro il Metz. Occhio anche a Bruno Guimares: è arrivato a gennaio, e sembra essersi decisamente ambientato. Dubbi su Cherki (ne parliamo qui) , mentre Aouar sarà titolare.