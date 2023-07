Nicolò Fagioli è tra quei giocatori che nonostante siano in fase di recupero da un infortunio andrà negli Stati Uniti con i compagni di squadra. Il centrocampista, come riporta Sky Sport, fino ad ora ha svolto sempre gli allenamenti con la squadra tranne negli uno contro uno; questo perché la clavicola che si è fratturato nel finale di stagione non è ancora guarita del tutto. Fagioli infatti difficilmente prenderà parte alle amichevoli di lusso contro Barcellona, Real Madrid e Milan.