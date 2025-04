Come sta Douglas Luiz? Non gioca da due mesi, ma la condizione migliora: cosa filtra in vista di Parma-Juventus

Simone Arveda

Come sta Douglas Luiz?

Da quando sulla panchina dellasi è seduto, uno dei calciatori che non ha ancora disputato nemmeno un minuto sotto la guida dell'allenatore croato è Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, protagonista sin qui di una stagione semplicemente da incubo, non ha ancora avuto modo di trovare spazio, sempre per via di quella fastidiosa costante dei problemi fisici che lo sta condizionando da inizio anno.L'ultima apparizione di, infatti, risale ormai a due mesi fa quando Thiago Motta gli concesse i venti minuti finali nella vittoriosa trasferta sul campo del Cagliari dello scorso 23 febbraio. A seguire, però, il brasiliano fu costretto nuovamente a fermarsi a causa di un problema al bicipite femorale che l'ha di fatto tenuto ai box per un mese, facendogli saltare quattro partite, prima di tornare tra i convocati in occasione del pareggio con la Roma.

Verso Parma-Juve: può giocare?

Nonostante l'ennesimo lungo stop che ha complicato la sua stagione, Douglas Luiz è tornato ad allenarsi a pieno regime con la squadra da due settimane abbondanti. La condizione fisica dell'ex Aston Villa è in netto miglioramento, anche se il classe 1998 non è ancora riuscito a mettersi al pari con i compagni. Il gap da colmare è evidentemente generato dai tanti stop che hanno spezzetato la sua annata, ma la realtà dei fatti è proprio questa: finché Douglas Luiz non troverà modo di colmare questo divario dal punto di vista atletico, sarà molto complesso per lui strappare una maglia da titolare.Douglas Luiz sarà regolarmente a disposizione e verrà convocato per la trasfera di Parma ma, ovviamente, non partirà con i gradi di titolare. E' possibile che Tudor possa concedergli qualche minuto o uno spezzone più corposo a gara in corso se inerzia e risultato della gara lo permetteranno. Contro i ducali, dunque, il centrocampista verdeoro potrebbe mettere insieme i suoi primi minuti da quando Tudor è al timone del club bianconero, ma parlare di questa come una certezza è, ad oggi, piuttosto prematuro.