"Il test In questo momento, più che i calcoli, nella testa di Chiesa c’è la soddisfazione per essere tornato ad assaporare sensazioni da giocatore vero". E' quanto spiega la Gazzetta dello Sport, che spiega: "Il campo della Continassa non sarà l’Allianz, ma muoversi in spazi larghi, puntare gli avversari e segnare due gol ha fatto capire all’ala che il ritorno si avvicina". E ancora: "Se Federico scalpita e si scalda, l’allenatore livornese non vuole affrettare troppo i tempi, consapevole che comunque la versione originale e al top dell’attaccante si rivedrà soltanto dopo il Mondiale. Chiesa sfrutterà le settimane prima della sosta per rifinire il rodaggio e rimettere gradualmente piede in campo, magari già contro l’Inter. Ma alla Continassa si aspettano che l’azzurro si dimostri il colpo di gennaio. Un po’ seconda punta, un po’ ala nel tridente o esterno nel 4-4-2. Tante soluzioni in più per tentare la rimonta scudetto".