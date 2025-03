Come sta Cambiaso? Le parole di Spalletti in conferenza stampa

Getty Images

Spalletti parla delle condizioni di Andrea Cambiaso

Alla vigilia di Italia-Germania, valida per i quarti di finale di Nations League,commissario tecnico degli azzurri, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico si è soffermato anche sulle condizioni di, che è uscito per infortunio contro la Fiorentina. L'esterno della Juventus però non ha riscontrato problemi particolari e per questo è rimasto a Coverciano con l'Italia.Spalletti ha parlato della possibilità di chiamare qualcuno al posto di Retegui, che si è infortunato. Rispondendo alla domanda il tecnico ha fatto riferimento a Cambiaso: "Per il momento non chiamo nessuno perché voglio vedere come va la prima sfida: può darsi che possa avere bisogno di una prima o una seconda punta. Se devo chiamare una prima punta chiamerò Piccoli, altrimenti Baldanzi". Sulla possibilità che Cambiaso e Zaccagni siano a disposizione solo per la seconda partita, Spalletti ha aggiunto: "C'è questo rischio".

"Io guardo in proiezione delle due partite, dentro le due partite possono giocare tutti. Poi si valuterà di giorno in giorno, è chiaro che può succedere che tra la prima e la seconda faccia scelte differenti. Sono talmente ravvicinate che sarà difficile per qualcuno recuperare:Ora sta mettendo roba, dentro la sua qualità, per poter fare anche cose diverse e accompagnare l'azione nella maniera giusta, cosa che non era la sua dote migliore. Noi lo abbiamo richiamato, perché vediamo tutto questo e la possibilità di adattarsi a fare cose nuove".