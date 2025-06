Come sta Cambiaso? La risposta di Spalletti

un' ora fa



Le parole di Spalletti in conferenza stampa:



CAMBIASO E DIMARCO - "Li abbiamo trovato in buona condizione. Poi è chiaro che hanno calciatori con determinate caratteristiche e hanno qualità da spendere dentro la partita. E questo cambio di marcia bisogna farlo, a volte sono più importanti quelli che entrano dopo. Valuteremo se uno, se tutti o due... Non è detto però che non siano importanti perché a volte si fa così, i minuti determinanti per risolvere la partita sono quelli del secondo tempo".



ACERBI - "Ora siamo sulla partita e si pensa alla partita. Non si parla di quelli che hanno rifiutato la chiamata".