Come sta andando l'inizio di Federiconella Juventus? Un paio di settimane di allenamenti dopo l'arrivo ad inizio luglio in ritiro, sufficienti per accorgersi del suo potenziale. Qualcosa di cui la Juventus aveva già avuto modo di essere sbalordita quando, nel gennaio scorso, ha investito 10 milioni su di lui per strapparlo al Torino. E nei primi allenamenti, Gatti, sta favorevolmente impressionando lo staff tecnico e Allegri. Lo riporta Repubblica.